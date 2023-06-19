Advertisement

لبنان

ميقاتي يستقبل جنبلاط في السرايا

Lebanon 24
19-06-2023 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1079009-638227725679730017.jpg
Doc-P-1079009-638227725679730017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في هذه الأثناء بالسرايا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب إجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان مُلتزم بالقرار الدولي 1701 وبالتنسيق بين الجيش والقوات الدولية للحفاظ على الإستقرار في الجنوب
lebanon 24
19/06/2023 14:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
lebanon 24
19/06/2023 14:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "العراقية الإخبارية": العراق دائماً اليد المعطاءة للبنان في هذا الظرف الصعب و أشكر العراق حكومة وشعباً على كل ما يقدمه للبنان
lebanon 24
19/06/2023 14:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: دولة لبنان لم تولد من العدم وبسحر ساحر
lebanon 24
19/06/2023 14:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-06-19
04:58 | 2023-06-19
04:42 | 2023-06-19
07:02 | 2023-06-19
06:48 | 2023-06-19
06:46 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website