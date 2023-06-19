ميقاتي: موازنة الـ2023 جاهزة والحكومة تقوم بدورها لتسيير أمور الدولة والمواطنين

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أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة في مجلس النواب، أنّ "موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".وقال "إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة الى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها".وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: "إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره".