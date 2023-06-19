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لبنان

هل تتم زيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:28
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صدر عن الضمان الاجتماعي البيان التالي:
 
حيث أنّ فرع التقديمات العائليّة أصبح يحقّق وفراً سنوياً ملحوظاً منذ العام 2013، ممّا أدّى الى تغطية العجز المتراكم لهذا الفرع عن السنوات السابقة للعام 2013، 
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وعلى ضوء زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وزيادات غلاء المعيشة على الاجور الشهرية للأجراء والعمّال بموجب المرسوم رقم 11226 تاريخ 2023/4/18 والمرسوم رقم 11343 تاريخ 2023/5/29 وزيادة الحدّ الأقصى لفرع التعويضات العائلية الى 12 مليون ل.ل.  الذي من المفترض صدوره خلال الأيّام القليلة القادمة والذي من شأنه أنّ يؤمّن واردات إضافية للصندوق، 
ووفقاً لنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجريت بناءً لطلب مديرعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي  حول احتساب الكلفة المالية المرتقبة لتعديل قيمة التقديمات العائليّة للمضمونين والسائقين العموميين،
رفع  د. كركي بتاريخ 2023/6/19الكتاب رقم 1115  الى مجلس إدارة الصندوق للإنهاء بمشروع مرسوم يقضى بزيادة  التقديمات العائلية عشرة أضعاف قيمتها الحالية، لتصبح كالتالي : 
600 الف ليرة لبنانية  عن الزوجة بدل من 60 الف ل.ل.
330 الف ليرة لبنانية عن الولد الواحد لغاية خمسة أولاد بدل من 33 الف ل.ل.
هذه السياسة التي اعتمدها وما يزال المدير العام ما هي إلّا التزاماً منه بالوعود الذي قطعها والتي من شأنها إعادة الضمان الى سابق عهده كصمام أمان للمجتمع اللبناني، دائماً ضمن الامكانيّات المالية المتاحة في ظلّ الأوضاع الراهنة. 
 

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