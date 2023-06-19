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لبنان

ضباب وأمطار وسوء رؤية.. ماذا عن الحرارة؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:49
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة خلال الفترة المسائية وبالتالي سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع درجات بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا حتى يوم الأربعاء يتحول الى مستقر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة، تنشط الرياح بين حين وآخر بخاصة شمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة خلال الفترة المسائية وبالتالي سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع درجات بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب عل المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ( دون معدلاتها الموسمية)، مع نسبة رطوبة مرتفعة.

الخميس:  غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية مع ضباب على المرتفعات وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى قليل الغيوم، كما نشهد ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر:  مائج بخاصة على الشواطئ الشمالية، حرارة سطح الماء:   25 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,52
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