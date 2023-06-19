دريان استقبل وفدا من المجلس النسائي اللبناني وممثل مكتب السيد فضل الله

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المجلس النسائي اللبناني برئاسة الأستاذة عدلا سبليني زين.

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وقالت بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم لصاحب السماحة هي تقدير لموقفه الديني والوطني في حماية الأسرة اللبنانية المستهدفة اليوم في قيمها وأخلاقها ومعتقدها الإسلامي والمسيحي، ولوقوفه الدائم بصلابة بوجه من يثير النعرات المذهبية والطائفية ويعمل لانهيار الوطن".أضافت:" إننا في دار الفتوى الدار الإسلامية والوطنية الجامعة، ومن مواقع المرجعيات الدينية والزمنية التي نزورها نطلق حملة حماية الأسرة والوقوف بوجه التحديات التي تستهدف قيمها، وندعو جميع الاتحادات والنقابات والهيئات والجامعات للمشاركة الفعلية في هذه الحملة لحماية الوطن والمواطن".واستقبل مفتي الجمهورية ممثل مكتب السيد علي فضل الله الشيخ فؤاد خريس، يرافقه ممثل جمعية المبرات الخيرية فاروق رزق، وسلم الوفد المفتي دعوة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لوفاة السيد محمد حسين فضل الله في ٤ تموز في مسجد الحسنين، وجرى البحث والتشاور في بعض القضايا التي تهم المجتمع لا سيما موضوع المثلية الجنسية وكيفية التصدي لهذه الحالة.