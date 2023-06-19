أطلقت شبكة القطاع الخاص اللبناني "LPSN" في لقائها السنوي الثاني مبادرة "Lebanon Works"، وهي عبارة عن حركة وطنية تهدف الى خلق فرص عمل.

وأقيم الحفل في "AVA Venue" - الأشرفية في حضور أكثر من 750 شخصية تضمّ وزراء ونواب وسفراء ونقابيين وملحقين تجاريين وعمداء رؤساء الجامعات وممثليهم، فضلاً عن شخصيات من مختلف القطاعات وإعلاميين.

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وافتتحت الجلسة رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي بكلمة تحدثت فيها عن إنجازات الشبكة حتى اليوم والسبل المتاحة لتنشيط ونمو الاقتصاد اللبناني.

واعتبرت أنّ هذه المبادرة هي "خطوة إلى الأمام لغرس الأمل ومنح الشركات الفرصة في إظهار مبادراتها الفردية وأفكارها، التي اذا تم توحيدها يمكنها أن تحقق تأثيراً مضاعفاً نأمله جميعاً".



وأضافت: "إن مبادرة Lebanon Works هي دعوة للعمل من أجل كل واحد منا، بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي وتعزيز الازدهار الذي يستحقه لبنان. ولأننا نعتبر من خالقي فرص العمل نتمتع بالقدرة على خلق سبل عيش كريمة، ولأننا نعدّ من معززي المهارات، يمكننا تعزيز المواهب التي ستدفع الى التقدّم في هذه الصناعات، ولأننا قادرون على تمكين القدرات، لدينا المعرفة لتعزيز بيئة تزدهر فيها الأعمال وتتطوّر فيها الابتكارات".



ويهدف مشروع "Lebanon Works" الى تحديد القطاعات التي ممكن خلق فرص عمل فيها وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة وتحديد السياسات التي من شأنها زيادة النمو وإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد.

وكان لأعضاء الشبكة مداخلات في 8 قطاعات مختلفة وهي: الزراعة والصناعات الغذائية، الصناعة، الضيافة والسياحة، الثقافة والصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية، التطوير العقاري، اقتصاد المعرفة وإدارة النفايات والتحريج.

وفي الختام، تمت الإضاءة على المتطلبات الشاملة وشرح خريطة الطريق، والإعلان عن منصة "Lebanon Works" الالكترونية التي ستجمع فيها فرص العمل، مطوّري المهارات والمؤسسات التعليمية اضافة الى الشركات التجارية.