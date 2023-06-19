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لبنان

الحلبي بحث ومفتي بعلبك في الأوضاع التربوية في المنطقة

Lebanon 24
19-06-2023 | 06:09
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 زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، مفتي بعلبك الجديد الشيخ بكر الرفاعي في منزله قرب القلعة، وقدم إليه التهنئة بمناسبة انتخابه لهذا المنصب الروحي الكبير.
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وعبر الحلبي عن تقديره لشخصه الكريم، ولمسيرته الروحية والاجتماعية والثقافية، واستعداده الدائم للخدمة، كما كان بحث في الأوضاع التربوية في المنطقة والاستعداد للامتحانات الرسمية وللعام الدراسي الجديد.
 
المفتي الرفاعي رحب بدوره بالوزير، معربا عن تقديره الكبير لهذه الزيارة، وأشاد بالجهود التي يبذلها الوزير وطاقم الوزارة، "من أجل إنقاذ النظام التربوي، وتأمين حقوق المعلمين والموظفين"، آملا أن "يكون المستقبل أفضل للبنان وللأجيال الشابة "، وتمنى للوزير "التوفيق في مهامه" .
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