سلوم: لا يمكن لاحد ان يغلب مصلحته على حساب مصلحة الصيادلة

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وكانت كلمة للنقيب سلوم، قال فيها: "نحن اليوم في نقابة الصيادلة لدينا خياران ولا يوجد ثالث لهما، الخيار الاول الدواء غير الجيد والمغشوش والمهرب والذي يتم حمله "بالشنط" ، وامام خيار الصيدليات غير الشرعية والتي تنمو في اكثر من مكان، وفي خيار الدكاكين ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع الادوية المغشوشة والتي تضر بصحة المواطن وتضر بسمعة لبنان، وأيضا نحن في خيار الاستيراد السريع و"من هب ودب"، من دواء من هنا وهناك التي تقضي على نوعية الدواء والتي تقضي على مكاتبنا العلمية وعلى مستقبلنا ومستقبل اولادنا". نظم قسم الصيادلة المركزي في حركة "أمل" ومكتب "النقابات والمهن الحرة – اقليم الجنوب"، برعاية وحضور نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، "اليوم العلمي"، الذي أقيم في منتجع درب القمر – النبطية.وكانت كلمة للنقيب سلوم، قال فيها: "نحن اليوم في نقابة الصيادلة لدينا خياران ولا يوجد ثالث لهما، الخيار الاول الدواء غير الجيد والمغشوش والمهرب والذي يتم حمله "بالشنط" ، وامام خيار الصيدليات غير الشرعية والتي تنمو في اكثر من مكان، وفي خيار الدكاكين ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبيع الادوية المغشوشة والتي تضر بصحة المواطن وتضر بسمعة لبنان، وأيضا نحن في خيار الاستيراد السريع و"من هب ودب"، من دواء من هنا وهناك التي تقضي على نوعية الدواء والتي تقضي على مكاتبنا العلمية وعلى مستقبلنا ومستقبل اولادنا".



واضاف سلوم :"الخيار الاخر الذي ندافع عنه، جميعكم دون استثناء وتحملون لواءه هو خيار الدواء الجيد ، هو خيار الصيدلة وخيار المستشفى وخيار لبنان صيدلة الشرق ، وهو خيار الحفاظ على مهنة الصيدلة والعيش الكريم لصيادلتنا ، ولا تظنون ان الدفاع عن الخيار الثاني في كل مكان وفي الاعلام وفي القضاء وامام السلطة هو خيار سهل، لا بل خيار صعب ودونه مخاطر وصعوبات ولكن لاجل هذه المهنة التي آمنا بها ولاجل كل صيدلي وطموحه وحقه في الحياة الكريمة له ولعائلته ومن اجل لبنان وسمعته وصورة ودوره".



وتابع :"وما يميز لبنان، نحن اخترنا الخيار الصعب اخترنا الخيار المقاوم ، ودعوتنا لكم جميعكم ان تكونوا الى جانبنا في هذا الخيار ولا يمكن لاحد ان يغلب مصلحته على حساب مصلحة الصيادلة، لان محكمة التاريخ ومحكمة الانسان ومحكمة الصيادلة وعائلاتهم وصحة المواطنين لن ترحم ولا يظنن أحد انه يستطيع شراء تأييد من هنا او هناك في هذه الطريقة بل هناك مسار يجب سلوكه وهناك حق يجب اعتماده ولا أحد يستطيع ان يعلو فوق صوت الحق وصوت الضمير وصوت الامل بغد افضل ، ومسيرتنا معكم مستمرة ونقابة الصيادلة باقية وصيادلة لبنان باقون وحركة "أمل" والامل بغد أفضل باقيان".

