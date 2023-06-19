إقفال معمل لتعبئة المياه بالشمع الأحمر... العيّنات أظهرت نتائج خطيرة! (صورة)

تابعت فرق مصلحة الاقتصاد جولاتها على معامل تعبئة المياه في محور برج رحال معروب وشحور وتبين من نتيجة التحليل الجرثومي لعينة مياه في معروب انها تحتوي على براز بشري وحيواني وبكتيريا كثيفة.

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وعليه قام جهاز امن الدولة - مكتب صور بمخابرة النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان الذي بدوره أمر بإقفال المعمل بالشمع الاحمر وتم حجز المعدات والعبوات.

وعمل فريق اخر بمتابعة نتائج العينات في محور المساكن الشعبية وبرج الشمالي والبازورية حيث تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة للمواصفات، فتم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، وتوقيفهم مباشرة عن العمل لحين اجراء التعقيم اللازم واعادة سحب عينات للتثبت من مطابقتها للمواصفات.