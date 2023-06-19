إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود في طرابلس... ماذا كان يفعل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس، تمكّنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود، أثناء محاولته نشل حقيبة من سيدة في محيط المنشية في طرابلس.



وتمّ تسليم الموقوف إلى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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