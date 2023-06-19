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لبنان

إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود في طرابلس... ماذا كان يفعل؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 06:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية طرابلس، تمكّنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالجرم المشهود، أثناء محاولته نشل حقيبة من سيدة في محيط المنشية في طرابلس. 

وتمّ تسليم الموقوف إلى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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