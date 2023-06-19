غريق في بحر صور

عملت فرق الدفاع المدني اللبناني البري والبحري بمؤازرة فرق الإنقاذ البحري لبلدية صور، على سحب غريق من بحر مدينة صور الجنوبي، وتمّ نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي.

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