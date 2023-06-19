عبد المسيح: لم أحضر الجلسة لكنني مع أي خطوة تهدف لتلبية حاجات القطاع العام

غرّد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏من باب التوضيح، انا لم أحضر الجلسة التشريعية اليوم وغادرت المجلس بعد أن تأمن النصاب من دوني و انا مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أني لم أوقع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص".

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