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لبنان

عبد المسيح: لم أحضر الجلسة لكنني مع أي خطوة تهدف لتلبية حاجات القطاع العام

Lebanon 24
19-06-2023 | 06:46
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غرّد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏من باب التوضيح، انا لم أحضر الجلسة التشريعية اليوم وغادرت المجلس بعد أن تأمن النصاب من دوني و انا مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أني لم أوقع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص".
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