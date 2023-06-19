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لبنان

نقابة عمال "كهرباء لبنان" تقرّر الاستمرار بالإضراب

Lebanon 24
19-06-2023 | 07:50
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا من ضمن اجتماعاتها المفتوحة.
 
 
واكدت في بيان "المطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وهما الدعم المالي والاستشفاء والطبابة بواسطة تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً، ولتاريخه لم نر اي تدبير من قبل ادارتنا ومجلسها الكريم ليبنى على الشيء مقتضاه علماً ان المستخدمين والعمال يتكبدون اعباء مالية من خلال تأمين طبابتهم بواسطة شركة Management والامثلة موجودة و كثيرة".
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وقررت النقابة "الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام داخل كل مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الجمعة 23/6/2023 ضمناً. ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة". (الوكالة الوطنية)
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