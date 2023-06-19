26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقابة عمال "كهرباء لبنان" تقرّر الاستمرار بالإضراب
Lebanon 24
19-06-2023
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا من ضمن اجتماعاتها المفتوحة.
واكدت في بيان "المطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وهما الدعم المالي والاستشفاء والطبابة بواسطة تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً، ولتاريخه لم نر اي تدبير من قبل ادارتنا ومجلسها الكريم ليبنى على الشيء مقتضاه علماً ان المستخدمين والعمال يتكبدون اعباء مالية من خلال تأمين طبابتهم بواسطة شركة Management والامثلة موجودة و كثيرة".
Advertisement
وقررت النقابة "الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام داخل كل مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الجمعة 23/6/2023 ضمناً. ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
Lebanon 24
خسارة كبيرة.. الموت يُغيّب "الشيف رمزي"!
14:59 | 2023-06-18
18/06/2023 02:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن زيادات الرواتب.. ما الجديد لدى المصارف؟
12:31 | 2023-06-18
18/06/2023 12:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حدثٌ بارز" قد يؤثّر على سعر الدّولار.. خبيرة تكشفُ ما قد يحصل
14:30 | 2023-06-18
18/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في صور.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
مأساة في صور.. هكذا قُتل أحد الشبان وسط الطريق! (فيديو)
12:00 | 2023-06-18
18/06/2023 12:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:09 | 2023-06-19
في منطقة لبنانية.. "أمن الدولة" تُقفل معملاً للألبان والأجبان
10:06 | 2023-06-19
سفير مصر بحث والعريضي في سبل انهاء الفراغ الرئاسي
09:50 | 2023-06-19
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:45 | 2023-06-19
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:33 | 2023-06-19
نائبة الرئيس التنفيذي زارت لبنان وبحثت مع وزير التربية في برنامج ربط المدارس
09:07 | 2023-06-19
"أمل": خلاص لبنان وإنهاء الشغور لن يحصل بالمكابرة والرهان على متغيّرات إقليمية
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 18:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
19/06/2023 18:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
19/06/2023 18:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact