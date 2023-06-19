Advertisement

لبنان

خلف: الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1079083-638227842930002290.png
Doc-P-1079083-638227842930002290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر النائب ملحم خلف، في تصريح ادلى به بعد الجلسة التشريعية في حضور النائبة بولا يعقوبيان، "ان الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة".

وقال خلف: "ان مبدأ استمرارية السلطة العامة هو مبدأ اساسي، وهذا ما يجب ان نعرفه من خلال حياتنا غير الطبيعية. هذا الامر احب أن اسجله، لا سيما بعد تواجدنا نجاة وانا، اكثر داخل المجلس، وتنفيذا للموجب الدستوري الملقى على عاتقنا من خلال المواد 75 و49 ".
Advertisement

اضاف: "اما الجزء الثاني فهو مضمون جلسة اليوم التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر ان لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة".
 
 
وتابع: "مضمون الجلسة مخالف للدستور، وتحت شعار اعطاء الحقوق لموظفي القطاع العام نقوض الدستور وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين رغم تلكؤها عن تنفيذ موجباتها. لا يوجد قطع حساب ولا موازنة".
وسأل: "نقوم بفتح اعتمادات اضافية بلا موازنة، وفق اي سياسة واي رؤية. تشريع من دون اي رؤية علمية واحصائية ، تشريع بالترقيع، صدقا تشريع من دون اي قيمة علمية. من اين سيأتون بالاموال لا نعرف، هل هذا المال مخصص لهذه الرواتب؟ لا نعرف".

وقال: "ان الهدف من هذه الجلسة هو ايهام الناس انهم يعطونه حقوقهم وهم لا يعطوا الحقوق، هم فقط يخدرون الناس، لا اعرف من اين. يعطون المال بيد ويسحبونه بيد اخرى. الحقوق المتوجبه على الدولة، ولكن علينا ان نعرف من اين سنأتي بهذه الاموال؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:09 | 2023-06-19
10:06 | 2023-06-19
09:50 | 2023-06-19
09:45 | 2023-06-19
09:33 | 2023-06-19
09:07 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website