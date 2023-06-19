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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

Lebanon 24
19-06-2023 | 08:15
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- صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 20 و25 / 6 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
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وفي بيان ثان، اعلنت المديرية ان وحدات من الجيش، تقوم  اعتبارا من 12 / 6 / 2023 ولغاية 30 / 11 / 2023، ما بين  الساعة 5.00 من كل يوم وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء.
لذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظا على سلامتهم، وتفاديا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش تحت طائلة المسؤولية".

وفي بيان ثالث افادت بانه "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 12 /6 /2023 ولغاية 12 /7 /2023 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية  في منطقة رأسمسقا، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

 

وفي بيان اخير اعلنت ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 10 / 6 / 2023 ولغاية 30 / 6 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز والقاع، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
 
 
كما أعلنت أن "القوات الجوية ستقوم، اعتبارا من 19 / 6 / 2023 ولغاية 22 / 6 / 2023 ما بين الساعة 20.20 والساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات".
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