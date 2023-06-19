زيارة رسمية لبعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي للبنان تبدأ اليوم

تزور بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي لبنان، رسميا بين 19 حزيران الجاري و23 منه، برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس وتضم 4 أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى أربع مجموعات سياسية.

وتهدف الزيارة بشكل رئيسي إلى "عقد الاجتماع السادس عشر للبنان والاتحاد الأوروبي الخاص بالعلاقات البرلمانية بين الطرفين".

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إلى ذلك، ستُعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وممثلي المجتمع المدني. وسيتضمن البرنامج زيارات لمشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن زيارات ميدانية لمخيمات فلسطينية خاضعة لإشراف وكالة الأونروا وتجمعات غير نظامية للاجئين السوريين تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي.



وفي هذا الاطار، تعقد البعثة مؤتمرا صحافيا عند السادسة من مساء يوم الخميس المقبل في فندق موفمبيك، على ان يحضر ممثلو وسائل الاعلام عند الساعة الخامسة والنصف مساء. (اللغة: الإنكليزية، مع ترجمة فورية من العربية وإليها).