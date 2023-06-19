بشرى من رازي الحاج لسكان بيروت والمتن.. هذا ما أعلنه

في إطار متابعته لقضية إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة ضبيه وتوقف التغذية بالمياه عن ساحل المتن وبيروت، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أن "مؤسسة كهرباء لبنان ستؤمن الكهرباء لمحطة ضبيه من خط "الغولدن بيتش" لإعادة تغذية ساحل المتن وبيروت بالمياه خلال 48 ساعة.

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وأمل في بيان أن "يتم إصلاح العطل الذي طرأ على خط الكهرباء المخصص لمحطة مياه ضبيه وإعادة التيار إليها من معمل الذوق في أسرع وقت ممكن"، شاكراً للمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك جهوده وتعاونه".

وأعرب عن أسفه "لما يلحق بالمواطنين من أزمات نتيجة الخلل والفوضى في إدارة القطاعات الحياتية الأساسية في الدولة التي لن نوفر جهدا وعملا لإعادة إنتظامها وتحقيق الإصلاح الحقيقي في في مؤسساتها لكي يحصل كل مواطن على حقوقه من الخدمات".



وأضاف:"نعد أهلنا أننا سنتابع قضاياهم وسنقوم بخطوات ميدانية على الأرض لحل أزمة الفوضى في إدارات الدولة والتي تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين الذين سنبقى صوتهم ملتزمين المسؤولية التي أوكلونا إياها في المتن وفي كل المناطق اللبنانية وسنعمل دائما لتحقيق مطالبهم".



ودعا "إلى تضافر كل الجهود للتوصل إلى حلول مستدامة ومعالجة الازمات والمشاكل بطريقة تقليدية لن تؤدي إلى نتيجة في ظل التقصير والذهنية المعتمدة في معالجة الازمات في بلد نصدر منه كل طاقاتنا وشبابنا".



وختم:" المدخل الوحيد لحل كل أزماتنا ومشاكلنا هو انتخاب رئيس للجمهورية ليصار فورا إلى التفكير الصحيح بتطبيق اللامركزية الادارية".