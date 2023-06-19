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لبنان
نائبة الرئيس التنفيذي زارت لبنان وبحثت مع وزير التربية في برنامج ربط المدارس
Lebanon 24
19-06-2023
|
09:33
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أعلن المجلس الثقافي البريطاني أنه "انطلاقا من التزامه بتكوين الروابط وتعزيز التفاهم وبناء الثقة من خلال اللغة الإنجليزية والتعليم والفنون، قام مؤخرا، بإبراز التأثير العميق للعمل الذي يقوم به في لبنان من خلال الزيارة التي قامت بها نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس السيدة كايت إيوارت بيغز. وقد شمل برنامج الزيارة جوانب متعددة تجسّد تفاني المجلس الثقافي البريطاني في تأمين مستقبل إيجابي للجميع".
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وامتدت الزيارة على مدى يومين وكان لها وقع كبير. وقد بدأت بلقاء وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، للتباحث في برنامج "ربط المدارس"، بحسب بيان المجلس.
وأسفر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم تركز على إصلاح السياسة التربوية، وتعزيز القيادة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية.
وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني من خلال هذا التعاون بربط وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بالخبرات البريطانية، وتيسير الحوار في مجال السياسات والزيارات الدراسية وتبادل الخبرات، مما يدل على التزام المجلس الثقافي البريطاني بتمكين الطلاب وتحسين النتائج التعليمية في لبنان".
وفي سياق آخر، أشار البيان الى أن "كايت زارت معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حيث تعمّقت في التراث الثقافي الغني للمنطقة وتعرّفت على الهندسة المعمارية الفريدة والمعالم الفنية التي تميّز هذه المدينة. والتقت بمركز "شفت" للابتكار الاجتماعي (Shift)، وهو شريك رئيسي في مبادرة "تريبوليفس" (TripoLives) التي تجمع مجموعات دينية ومجتمعية مختلفة تعمل معاً على صنع مستقبل إيجابي للجميع".
وأوضح البيان أن "كايت انضمت إلى حفل افتتاح المكتب الجديد للمجلس الثقافي البريطاني في لبنان. وقد أتاحت هذه المناسبة الهامة لها فرصة للتواصل مع أعضاء الفريق المتفانين والاطلاع شخصياً على كيفية تكيف لبنان مع أساليب جديدة للعمل. كما تضمّن الحدث عروضاً متميزة بالتعاون مع منظمات فنية وثقافية محلية تعمل في مجالات متعددة، وجامعات، وجهات حكومية، وسلّطت العروض الضوء على التزام المجلس الثقافي البريطاني بإيجاد فرص تحويلية للشباب".
وذكر أنه "خلال هذه الزيارة، التقت كايت مجموعة متنوعة من شركاء المجلس الثقافي البريطاني. وكانت فرصة للتحدث إلى شباب ملهِمين ورجال أعمال وعلماء وفنانين وقادة من المجتمع والاطلاع على القيمة المضافة التي تحملها الفرص التي يوفرها المجلس الثقافي البريطاني لكل من المملكة المتحدة ولبنان من خلال تعزيز التفاهم المتبادل وبناء الثقة بين البلدين".
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني: "لدى المجلس إرث مهم في تعزيز الثقة بين المملكة المتحدة ولبنان على مدى حوالى 80 عاماً. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، تعاون زملاؤنا بكل إخلاص مع آلاف الطلاب والمعلمين والأكاديميين والمبدعين ورجال الأعمال، وأقاموا روابط مع المملكة المتحدة. وبعد أن شاهدت العمل الذي يقوم به مركزنا في لبنان، يسعدني أن أرى الفرص التي نوفرها للشباب، مما يمكّنهم من الحصول على التعليم والمؤهلات والمهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم كاملة".
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