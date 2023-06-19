سفير مصر بحث والعريضي في سبل انهاء الفراغ الرئاسي

استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

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