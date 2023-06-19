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لبنان

سفير مصر بحث والعريضي في سبل انهاء الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
19-06-2023 | 10:06
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 استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.
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