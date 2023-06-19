في منطقة لبنانية.. "أمن الدولة" تُقفل معملاً للألبان والأجبان

قامت دورية من المديريّة العامة لأمن الدّولة وفي إطار حماية الأمن الغذائي، بإقفال معمل ألبان وأجبان بالشمع الأحمر في بلدة دبين - قضاء مرجعيون، لعدم الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة، بناء لاشارة القضاء المختص.

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