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لبنان

في منطقة لبنانية.. "أمن الدولة" تُقفل معملاً للألبان والأجبان

Lebanon 24
19-06-2023 | 11:09
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قامت دورية من المديريّة العامة لأمن الدّولة وفي إطار حماية الأمن الغذائي، بإقفال معمل ألبان وأجبان بالشمع الأحمر في بلدة دبين - قضاء مرجعيون، لعدم الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة، بناء لاشارة القضاء المختص.
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