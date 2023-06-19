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لبنان

مطلوبٌ خطير بقبضة "قوى الأمن".. من هو؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 11:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، واستكمالا للعمليات الأمنية في منطقة عكار، تمكّنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم خطف، وتأليف عصابة مسلّحة، المتواري عن الأنظار منذ مدة طويلة ويدعى:
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 م. ق. (من مواليد عام 1985، لبناني)
 بتاريخ 15-06-2023 وبعد عملية رصد ومتابعة ومراقبة ليلية مستمرّة، قامت قوة من المفرزة بمداهمة أحد المنازل المتواجد فيها في منطقة حكر جنين، حيث تم توقيفه بعد محاولته الفرار، وتوقيف برفقته كل من:

 م. ق. (من مواليد عام 1988، لبناني)
 م. ع. (من مواليد عام 1988، لبناني)
 م. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)
أودعوا القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
 
 
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