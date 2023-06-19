Advertisement

لبنان

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الشويفات.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1079150-638227996543129901.jpg
Doc-P-1079150-638227996543129901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 18-6-2023 عُثر في محلة الشويفات-حي الزراريع على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية، وهو في العقد الثالث من العمر تقريباً، ضعيف البنية، حنطي البشرة، ذو لحية خفيفة، يوجد أوشام على رقبته من الخلف وعلى ظهره وفي مختلف أنحاء جسده، يرتدي سروال "جينز" لون أسود، و"تيشرت" لون أبيض، وحذاء رياضي لون أبيض.
Advertisement

 وقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشويفات.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140-05، تمهيداً لاستلام الجثة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-06-19
17:00 | 2023-06-19
16:57 | 2023-06-19
16:53 | 2023-06-19
16:24 | 2023-06-19
15:59 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website