العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الشويفات.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:بتاريخ 18-6-2023 عُثر في محلة الشويفات-حي الزراريع على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية، وهو في العقد الثالث من العمر تقريباً، ضعيف البنية، حنطي البشرة، ذو لحية خفيفة، يوجد أوشام على رقبته من الخلف وعلى ظهره وفي مختلف أنحاء جسده، يرتدي سروال "جينز" لون أسود، و"تيشرت" لون أبيض، وحذاء رياضي لون أبيض.وقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشويفات.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، إبلاغهم الحضور الى المستشفى المذكور، والاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 433140-05، تمهيداً لاستلام الجثة.