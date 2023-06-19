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لبنان

وزير الطاقة يُعلن.. ما الذي قرّرهُ بشأن التعديات على مجرى نهر الكلب؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 12:50
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بعد إثارة موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب، أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض للـLBCI أنه يتجه إلى نزع التعدي، لانّ أصحاب المشروع لم يلتزموا بمضمون الرخصة التي سمحت بإنشاء ممرّ خشبي بصورة موقتة وتحت إشراف الادارة.
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واشار فياض إلى أنّ وزارة الطاقة بصدد بلورة القرار.
 
 
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