23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماعٌ لوزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد في البرلمان.. وتأكيد على التنسيق الدائم
Lebanon 24
19-06-2023
|
12:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزراء الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام، اجتماعاً، اليوم الإثنين، في مجلس النواب.
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "الوزراء أكدوا التنسيق الدائم وتفعيله لما فيه خير المستهلك اللبناني والمصنع والمنتج الزراعي، واتفقوا على أن تؤلف لجنة شراكة من الفنيين من الوزارات الثلاث لمتابعة الملفات، التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودعم كل متفرعاته من المنتج إلى المستهلك".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
08:10 | 2023-06-19
19/06/2023 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-06-19
الرواتب قد تُدفع عشية عيد الأضحى
17:00 | 2023-06-19
فرنسا تتّجه إلى عاصمة عربية لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان
16:57 | 2023-06-19
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2023-06-19
بعد إنفجار مفرقعاتٍ في صيدا.. توضيحٌ من "خريجي ثانوية الحريري"
16:24 | 2023-06-19
خبرٌ ينتشر عن "كنزٍ ذهبي" في أرضٍ لبنانيّة.. إليكم حقيقته
15:59 | 2023-06-19
كتابٌ من وزير السياحة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 00:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 00:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
20/06/2023 00:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact