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لبنان

اجتماعٌ لوزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد في البرلمان.. وتأكيد على التنسيق الدائم

Lebanon 24
19-06-2023 | 12:57
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عقد وزراء الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام، اجتماعاً، اليوم الإثنين، في مجلس النواب.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "الوزراء أكدوا التنسيق الدائم وتفعيله لما فيه خير المستهلك اللبناني والمصنع والمنتج الزراعي، واتفقوا على أن تؤلف لجنة شراكة من الفنيين من الوزارات الثلاث لمتابعة الملفات، التي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودعم كل متفرعاته من المنتج إلى المستهلك".
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