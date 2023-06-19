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لبنان

بينها طرابلس.. هذا ما ستشهده بعض مناطق الشمال اعتباراً من اليوم

Lebanon 24
19-06-2023 | 13:02
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أعلنت شركة "لافاجيت" التي تقوم برفع النفايات من شوارع مدن الفيحاء - طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون، تخفيف وتيرة العمل في تلك المناطق اعتباراً من مساء اليوم الإثنين، وذلك بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية منذ تشرين الأول 2022 وحتى تاريخه.
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وأشارت الشركة في بيان إلى أن الواقع القائم يُشكل عبءاً كبيراً عليها بسبب التزامها بدفع الرواتب والأجور للموظفين والعمال على الوقت، خصوصاً مع اقتراب فترة الأعياد، عوضاً عن الكلفة الباهظة التي تتكبدها الشركة بتصليح وصيانة الآليات لتأمين إستمرارية العمل. 
 
وختم بيان الشركة بالقول: "نأسف ونعتذر من المواطنين في مدن الإتحاد، للاستمرار بتخفيف وتيرة أعمالنا وعدم رفع النفايات، واذا لم يتم دفع كامل مستحقاتنا سنضطر آسفين الى التوقف النهائي عن العمل على أمل تفهم المواطنين الموضوع حتى تحقيق مطلبنا".
 
 
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