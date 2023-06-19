لجميع موظفي الدّولة والعسكريين.. إليكم هذا الخبر

أصدرَ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى قراراً قضى بموجبه فتح المتحف الوطني وسائر المعالم الأثرية مجاناً يوم السبت الأول من كل شهر امام موظفي الإدارة العامة والأسلاك الأمنية والعسكرية العاملين والمتقاعدين وافراد عائلاتهم (الزوج والزوجة والاولاد)، وذلك شرط إبراز ما يثبت صفاتهم تلك.

Advertisement