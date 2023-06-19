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لبنان
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
19-06-2023
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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