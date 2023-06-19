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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء.. وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
19-06-2023 | 13:34
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 9.30 من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع والبنود.
 
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للإطلاع على جدول أعمال الجلسة.. إضغط هنا
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