البطريرك الراعي من ريفون: كُلنا مؤتمنون على لبنان

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي أنّ سبب الأزمة والمرض في لبنان هو الخلافات والصراعات والتشتت، متمنياً أن يعود لبنان إلى بر الأمان بأسرع وقتٍ ممكن.

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كلامُ الراعي جاء خلال احتفالٍ تكريمي له في ريفون، وقد تحدث عن "بوادر الوحدة التي ظهرت بين اللبنانيين وهلل بها الرأي العام"، وقال: "كانوا يطالبون المسيحيين بأن يوحدوا كلمتهم حول مرشحهم الرئاسي، وهذا ما حصل، وكان الأمر فخر لنا".