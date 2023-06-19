آخر معلومة عن حسابات "الدولار".. ماذا فعلت المصارف؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف بدأت مؤخراً بمنحِ تسهيلات للعديد من الشركات والمؤسسات تقضي بمنحها إمكانيِّة فتح حسابات مصرفيّة لديها من دون أي عوائق.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ هذه التسهيلات تشمل حسابات الليرة اللبنانية والدولار الأميركي على حدّ سواء، ويمكن أن يحصلَ صاحب العلاقة على أحقية الإستفادة من حسابين منعاً.



ماذا يعني ذلك؟



وفي السياق، قال مصدرٌ ماليٌّ لـ"لبنان24" إنّ هذه التسهيلات مهمة جداً ومُحفّزة للكثير من المؤسسات، مشيرة إلى أنّه في الفترات الماضية، كانت هناك بعض الصعوبات على صعيد فتح حساباتٍ جديدة، وأضافت: "ما يحصل حالياً يعني أنّ هناك نوعٌ من الثقة بالمصارف حتى من قبل المؤسسات والشركات، وهناك حاجة إليها لصرف الرواتب مهما اشتدت الأزمات". وبحسب المعلومات، فإنَّ هذه التسهيلات تشمل حسابات الليرة اللبنانية والدولار الأميركي على حدّ سواء، ويمكن أن يحصلَ صاحب العلاقة على أحقية الإستفادة من حسابين منعاً.وفي السياق، قال مصدرٌ ماليٌّ لـإنّ هذه التسهيلات مهمة جداً ومُحفّزة للكثير من المؤسسات، مشيرة إلى أنّه في الفترات الماضية، كانت هناك بعض الصعوبات على صعيد فتح حساباتٍ جديدة، وأضافت: "ما يحصل حالياً يعني أنّ هناك نوعٌ من الثقة بالمصارف حتى من قبل المؤسسات والشركات، وهناك حاجة إليها لصرف الرواتب مهما اشتدت الأزمات".



وتابعت: "عملياً، فإن الكثير من الأفراد يسعونَ للإستفادة من سلسلة التعاميم التي أقرها مصرف لبنان سابقاً، ولا يمكن حصول ذلك إلّا عبر المؤسسات المصرفية التي تؤدي دورها على الصعيد المذكور".