23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
آخر معلومة عن حسابات "الدولار".. ماذا فعلت المصارف؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-06-2023
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ بعض المصارف بدأت مؤخراً بمنحِ تسهيلات للعديد من الشركات والمؤسسات تقضي بمنحها إمكانيِّة فتح حسابات مصرفيّة لديها من دون أي عوائق.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فإنَّ هذه التسهيلات تشمل حسابات الليرة اللبنانية والدولار الأميركي على حدّ سواء، ويمكن أن يحصلَ صاحب العلاقة على أحقية الإستفادة من حسابين منعاً.
ماذا يعني ذلك؟
وفي السياق، قال مصدرٌ ماليٌّ لـ
"لبنان24"
إنّ هذه التسهيلات مهمة جداً ومُحفّزة للكثير من المؤسسات، مشيرة إلى أنّه في الفترات الماضية، كانت هناك بعض الصعوبات على صعيد فتح حساباتٍ جديدة، وأضافت: "ما يحصل حالياً يعني أنّ هناك نوعٌ من الثقة بالمصارف حتى من قبل المؤسسات والشركات، وهناك حاجة إليها لصرف الرواتب مهما اشتدت الأزمات".
وتابعت: "عملياً، فإن الكثير من الأفراد يسعونَ للإستفادة من سلسلة التعاميم التي أقرها مصرف لبنان سابقاً، ولا يمكن حصول ذلك إلّا عبر المؤسسات المصرفية التي تؤدي دورها على الصعيد المذكور".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
08:10 | 2023-06-19
19/06/2023 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-06-19
الرواتب قد تُدفع عشية عيد الأضحى
17:00 | 2023-06-19
فرنسا تتّجه إلى عاصمة عربية لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان
16:57 | 2023-06-19
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2023-06-19
بعد إنفجار مفرقعاتٍ في صيدا.. توضيحٌ من "خريجي ثانوية الحريري"
16:24 | 2023-06-19
خبرٌ ينتشر عن "كنزٍ ذهبي" في أرضٍ لبنانيّة.. إليكم حقيقته
15:59 | 2023-06-19
كتابٌ من وزير السياحة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
20/06/2023 00:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact