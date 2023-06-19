ياسين: الشاطئ لجميع الناس ونسعى لمضاعفة عدد المحميّات

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في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفساً للناس".

وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أشار ياسين إلى أن هدف وزارة البيئة هو مضاعفة عدد المحميّات الطبيعية في لبنان، فيما أوضح أنّ "الشاطئ هو لجميع الناس"، وأضاف: "نحنُ