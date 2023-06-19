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لبنان

ياسين: الشاطئ لجميع الناس ونسعى لمضاعفة عدد المحميّات

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:49
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أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنه "لم يُوقع على أيُّ قرار له علاقة بالأملاك البحرية"، مشدداً على "احترامه الكلي للقانون"، وأضاف: "على كل مشروع أن يقوم بالدراسات البيئية اللازمة ونطلب دائماً من أصحاب المصالح إجراء دراسة عن الأثر البيئي لأي مشروع".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، أشار ياسين إلى أن هدف وزارة البيئة هو مضاعفة عدد المحميّات الطبيعية في لبنان، فيما أوضح أنّ "الشاطئ هو لجميع الناس"، وأضاف: "نحنُ في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفساً للناس".
 
 
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