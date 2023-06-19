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لبنان

خبرٌ ينتشر عن "كنزٍ ذهبي" في أرضٍ لبنانيّة.. إليكم حقيقته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2023 | 16:24
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مع مجموعة صورٍ يزعمُ ناشروها أنه تمَّ العثورُ على خوابٍ ذهبيّة في بلدة الرّفيد - قضاء راشيا، وذلك أثناء حفرياتٍ لوحظ تواجد عناصر أمنية في محيطها بحسب المشاهد المُتداولة.
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وبعد التدقيق، تبيَّن أن الخبر مُفبرك، وقالت مندوبة "لبنان24" في راشيا إنّه لا حفريات في المنطقة كما قيل، كما أنه لا صحة لما أشيع عن العثور على خوابٍ ذهبية في المنطقة. 
 
وبحسب المعلومات، فإنَّ صور خوابي الذهب التي تمَّ إرفاقها بالخبر والتي نُسبت إلى "حفرية راشيا" المزعُومة، تعود إلى اكتشافٍ حصل في بلدٍ آخر ليس لبنان. 
 
وفي ما يلي الصور التي تمّ تداولها:
 
 
 
 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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