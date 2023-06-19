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لبنان

بعد إنفجار مفرقعاتٍ في صيدا.. توضيحٌ من "خريجي ثانوية الحريري"

Lebanon 24
19-06-2023 | 16:53
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نفى "خريجو دفعة العام 2023 في ثانوية رفيق الحريري في صيدا"، أن يكون أحد من طلاب الدفعة أصيب في انفجار المفرقعات في الهلالية - صيدا مساء اليوم الاثنين، أو أن تكون لهم أو لمدرستهم أي علاقة بالمفرقعات التي أطلقت، مشيرين إلى أنه "لم يكن مدرجاً ضمن برنامج الإحتفال بنهاية العام الدراسي أي إطلاق لمفرقعات نارية".
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وفي بيان توضيحي، قال طلاب الثانوية: "نحن خريجو دفعة العام 2023 في ثانوية رفيق الحريري واحتفاء بنهاية العام الدراسي قمنا بجولة بالسيارات جابت بعض شوارع صيدا واختتمناها باحتفال في الهلالية أمام مطعم عجينة .. ولكن فوجئنا بأشخاص يطلقون مفرقعات نارية في المكان رغم أن هذا لم يكن مدرجا ضمن برنامج احتفالنا. وما حصل أنه واثناء قيام هؤلاء بإشعال المفرقعات، انفجرت احداها في منصة اطلاقها ما تسبب في وقوع إصابات بينها موظفان من شركة " security" كانا مكلفين بتأمين الاحتفال، واصابتهما طفيفة والحمد الله، واثنان آخران كانا يقومان بإطلاق المفرقعات وتبين أن اصابتهما متوسطة مع الأسف". 
 
 
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