فرنسا تتّجه إلى عاصمة عربية لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان

بات بحكم المؤكد أن الدبلوماسية الرئاسية الفرنسية تتجه إلى عاصمة عربية ناهضة وعاصمة إقليمية متقاربة معها، لإنضاج تسوية الرئيس في لبنان مع متمماتها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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