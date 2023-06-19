الرواتب قد تُدفع عشية عيد الأضحى

سرت معلومات عن أن وزارة المال أعدّت رواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وأنها ستُدفع عشية عيد الأضحى بعد إقرار قانون الاعتمادات المالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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