23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرواتب قد تُدفع عشية عيد الأضحى
Lebanon 24
19-06-2023
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرت معلومات عن أن وزارة المال أعدّت رواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وأنها ستُدفع عشية عيد الأضحى بعد إقرار قانون الاعتمادات المالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون تأقلموا مع نوعية جديدة من الحياة و"يتعايشون" مع الانهيار الاقتصادي
Lebanon 24
اللبنانيون تأقلموا مع نوعية جديدة من الحياة و"يتعايشون" مع الانهيار الاقتصادي
20/06/2023 08:23:26
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بو حبيب: النزوح السوري يُؤثّر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ٥ مليار دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين
Lebanon 24
بو حبيب: النزوح السوري يُؤثّر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ٥ مليار دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين
20/06/2023 08:23:26
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حل للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل مع قطر في لبنان للتشجيع على إيجاد حل للعقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية (الجزيرة)
20/06/2023 08:23:26
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عاجلا لوقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة (الشرق)
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عاجلا لوقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة (الشرق)
20/06/2023 08:23:26
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
08:10 | 2023-06-19
19/06/2023 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير.. مذيعة الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر برفقة زوجها (صور)
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير.. مذيعة الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر برفقة زوجها (صور)
03:27 | 2023-06-19
19/06/2023 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2023-06-20
محاولات متكررة لتعطيل التشريع وعمل الحكومة وميقاتي: همّنا تسيير عمل الدولة
00:45 | 2023-06-20
استعدوا لموجة حارة ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون صيف 2023 بالتفصيل
00:05 | 2023-06-20
بعد تلقي نشرة حمراء جديدة من الانتربول.. استجواب كارلوس غصن في بيروت إليكم التفاصيل
22:58 | 2023-06-19
لودريان يعلّم اللبنانيين كيف ينتخبون رئيسا؟
22:52 | 2023-06-19
الأونروا: رئاسة اللجنة الاستشارية من لبنان إلى أميركا
22:47 | 2023-06-19
فرنسا وقطر تُزاحمان على استحقاق لا أفق قريباً له
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 08:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact