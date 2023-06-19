بدائل لمسؤولين بارزين

بدأ البحث جدياً ببدائل لمسؤولين بارزين، بصرف النظر عن المسار الرئاسي سواء أُنجز الاستحقاق هذا العام أو في العام الذي سيلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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