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لبنان

وفد من البرلمان الاوروبي في بيروت.. تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب

Lebanon 24
19-06-2023 | 22:25
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بدأ وفد رسمي من البرلمان الاوروبي زيارة للبنان تستمر الى ٢٣ حزيران للمشاركة في جلسة مع النواب اللبنانيين، كما وسيبحث مع العديد من الاطراف الاوضاع السياسية والمالية والاجتماعية.
 
واشار عضو الوفد منير ساتوري الى ان الزيارة هدفها "تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني ومكافحة الفساد والمسؤولية اللازمة في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمساءلة حول الوعود التي قطعت للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما يعيش ٨٠٪؜ من الشعب اللبناني حاليا تحت عتبة الفقر". ومن المقرر ان يعقد الوفد مؤتمرا صحافيا مساء الخميس المقبل في فندق موفنبيك لتقييم الزيارة . وسيجتمع الوفد الذي يشارك فيه نواب اوروبيون من فرنسا والبرتغال واسبانيا واستونيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء كما سيجتمع مع منظمات في المجتمع المدني.
 وسيعقد الاربعاء الاجتماع البرلماني الاوروبي - اللبناني وسيشارك الوفد الاوروبي الى جانب نظرائهم اللبنانيين في الجلسة.
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