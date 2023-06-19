Advertisement

لبنان

فرنسا وقطر تُزاحمان على استحقاق لا أفق قريباً له

Lebanon 24
19-06-2023 | 22:47
A-
A+
Doc-P-1079252-638228368694145635.jpg
Doc-P-1079252-638228368694145635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": قبل ساعات من وصوله لم يشأ أي طرف المبالغة في التوقعات. بتوصيف مصادر الثامن من آذار، فإنّ فرنسا الوحيدة التي تتعامل بواقعية مع انتخابات الرئاسة في لبنان. وعلى خلاف المتداول فإنّها لم تتبنَ مرشحاً بعينه وليس لديها مرشح ولا تقدّم طرفاً على آخر، وهي وإن كانت طرحت أو عملت على استيضاح حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فانطلاقاً من طرح تسوية كاملة متكاملة أساسها التكامل بين الرئاستين الأولى والثالثة، أي رئاسة الحكومة التي تتقدم بصلاحياتها على صلاحيات الرئاسة الأولى. لا ترغب فرنسا في رئيس مواجهة، ولن تتبنى أي مرشح لا يحظى بتوافق الفريقين، ولكنها تصرّ على مبدأ الشراكة الكاملة في السلطة. ولذا المرجّح أنّ فرنسا لم تغادر مربّع فرنجية - نواف سلام.أي من الشخصيات التي تلقت دعوة الإجتماع مع لودريان لا يملك تصوراً لما يحمله معه الموفد الرئاسي بمن فيهم «حزب الله»، ولكن منطق الأمور يقول إنّ الضيف الرئاسي يصبو للإستماع الى طروحات الجميع والإستفسار عن النتائج التي أفرزتها جلسة الإنتخاب الأخيرة بالأرقام التي خرج بها مرشحا المعارضة والثنائي. تقول مصادر مواكبة إنّ لودريان سيستطلع الرأي ويجسّ النبض لا أكثر، ثم يرفع تقريره إلى الإليزيه.
Advertisement

ومن المتوقع أن يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد قطري مهمته إستطلاع الأجواء الرئاسية مجدداً. تسابق على الأدوار والمبادرات من قبل دول غنية باحثة عن دور في دول مضطربة لتبرز من خلال سياستها الداخلية، من دون أن يفضي ذلك إلى حلول قريبة، على ما يؤكد المعنيون بالإستحقاق الرئاسي، ويتوقعون أنّ الرئاسة في لبنان لا تزال بعيدة المنال، وأنّ المباحثات التي تشهدها المنطقة لن تفضي إلى حلول قريبة، ذلك أنّ المطلوب، وما سيجري العمل عليه هو اعداد تسوية كاملة متكاملة يرغب في التوصل اليها كل الأفرقاء، لكن لم يحن موعد إخراجها إلى العلن بعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-06-20
01:00 | 2023-06-20
00:45 | 2023-06-20
00:05 | 2023-06-20
22:58 | 2023-06-19
22:52 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website