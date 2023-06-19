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لبنان

الأونروا: رئاسة اللجنة الاستشارية من لبنان إلى أميركا

Lebanon 24
19-06-2023 | 22:52
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كتبت آمال خليل في" الاخبار": تنتهي غداً ولاية لبنان على رأس اللجنة الاستشارية للأونروا. وعلى هامش اجتماعات اللجنة التي تنعقد اليوم وغداً في بيروت، يسلّم لبنان الرئاسة إلى الولايات المتحدة وسط تساؤلات عن الأداء المقبل للوكالة.
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وكان لبنان انتُخب، نهاية عام 2021، للمرة الأولى منذ تأسيس الأونروا، رئيساً للجنة المؤلّفة من الدول الخمس المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول الـ 23 المانحة لبرامج الوكالة. وقبل عام، استضافت بيروت للمرة الأولى أيضاً اجتماعات اللجنة التي تستضيفها حالياً للمرة الثانية بعد التمديد لولاية لبنان في الرئاسة نهاية العام الماضي.
 
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن استعرض جملة من «الإنجازات التي حقّقها لبنان» خلال ترؤسه للجنة. منها، تحويل اللجنة إلى منصة فاعلة، وكذلك وضع سياسات جديدة على مستويات برامج التعليم والإغاثة والتشغيل. وعلى مستوى العمل الداخلي، خطّت آلية تعاط جديد بين الأونروا والأمين العام للأمم المتحدة تفرض على الأخير العودة للجنة الاستشارية لدى اختيار مفوّض عام جديد للوكالة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل بين الدول المضيفة والدول المانحة برعاية اللجنة. وهذه المجموعات ستنظم حلقات ثلاثية من النقاش السياسي حول القضية الفلسطينية وعمل الوكالة وأهدافها، تتشارك بها الدول المضيفة والمانحة والوكالة. كما أدخل «العهد اللبناني» الصين والجزائر والعراق إلى الوكالة بصفة مراقب. وقال الحسن لـ«الأخبار» إن إشراك هذه الدول، ولا سيما الصين، «انعكاس لضرورة إشراك أكبر شريحة من المجتمع الدولي لتبقى القضية الفلسطينية أولوية وخصوصاً لدى قطبي العالم حالياً، أميركا والصين».
 
مع انطلاق اجتماعات اللجنة اليوم، يعقد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني مؤتمراً صحافياً لاستعراض «تحديات واحتياجات اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس والأزمة المالية للأونروا» كما جاء في الدعوة للمؤتمر. علماً أن اجتماعات اللجنة أعقبت بأيام أعمال «مؤتمر المانحين» الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
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