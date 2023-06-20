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لبنان

بعد تلقي نشرة حمراء جديدة من الانتربول.. استجواب كارلوس غصن في بيروت إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:05
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ذكرت "سكاي نيوز عربية" ان رجل الأعمال كارلوس غصن تم استجوابه في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقا لمسؤولين مطلعين على القضية.
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وقال مسؤولون لبنانيون إن غصن نفى حدوث أي تعاملات مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي اتهمت بتقديم عمل استشاري لغصن لمدة عامين بدءا من عام 2010 عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي.

واتُهمت داتي في عام 2021 بـ"الفساد من قبل شخص كان يحمل في ذلك الوقت تفويضا انتخابيا وإساءة استخدام السلطة".

ونفى الرئيس السابق لنيسان ورينو خلال الاستجواب في بيروت دفع شركة نيسان نحو مليون دولار مقابل أتعاب المحاماة، حسبما أضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال المسؤولون إن بيروت تلقت مؤخرا نشرة حمراء جديدة من الانتربول واستدعت غصن للاستجواب أمس الاثنين حيث حضر مع محاميه الجلسة.

وكانت هذه هي النشرة الحمراء الثالثة التي يتلقاها لبنان منذ فرار غصن من اليابان أواخر عام 2019.

النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية ولكنها طلب لإنفاذ القانون لإلقاء القبض على الشخص المعني.

وكان استجواب أمس الاثنين هو الأول لغصن منذ أيار من العام الماضي عندما تم استدعاؤه للاستجواب بعد أيام من تلقي بيروت نشرة حمراء من الانتربول بناء على طلب من مكتب المدعي العام الفرنسي. كان الإشعار لغصن وأربعة أشخاص خرين بناء على تحقيق تم فتحه في عام 2019 في قضية غسل الأموال وإساءة استخدام أصول الشركة.(سكاي نيوز)

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