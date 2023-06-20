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لبنان

استعدوا لموجة حارة ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون صيف 2023 بالتفصيل

Lebanon 24
20-06-2023 | 00:45
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قال الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد ان شهد لبنان طقساً معتدلاً وبارداً مع امطار محلية خلال الأيام الماضية، يتساءل الكثيرون كيف سيكون فصل الصيف هذا العام؟

وأضاف: يتأثر لبنان والمناطق المجاورة بالمنخفض الهندي الموسمي الذي يتمركز فوق دول الخليج والربع الخالي في نهاية شهر ايار ولغاية تشرين الاوّل، وفي السنوات الأخيرة بدأ يتراجع من حيث النشاط وقوة تدني ضغطه الجوي ما ادّى الى تراجع بدرجات الحرارة، ويبدو، انّه مع بداية فصل الصيف، سوف ينشط هذا الاخير، مع منخفض السودان، ويمددان الضغوط المنخفضة نحو  شمال افريقيا والبحر المتوسط، وجنوب اوروبا والحوض الشرقي للبحر المتوسط، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بخاصة في ايطاليا وكرواتيا واليونان وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن ومصر، وستستمر هذه الموجة من الخميس ولغاية منتصف الاسبوع المقبل.
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ايّ صيف بانتظارنا؟
منذ سنتين لم يشهد لبنان سوى موجتين حارتين رفعت درجات الحرارة في البقاع نحو 42 درجة، علماً انه ما قبل 2017 كانت الحرارة تلامس 46 درجة في الداخل، وذلك بسبب تدني قيم الضغط الجوي للمنخفض الهندي فوق دول الخليج نحو 980hpa، وبما انّ ضغطه منذ سنتين ولغاية اليوم مستقر بين 990 و 995hpa، لن نشهد نشاطاً مداريا لاهباً بالحرارة التي لم تصل في الصحاري الكبرى الى 55-57 درجة كما حصل قبل عام 2017.

اذا، صيف المنطقة متعلّق بنشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي تراجع منذ عام 2020، لذلك يتضح لنا انه سيكون صيفاً اعتيادياً يتأرجح بين الرطب والمعتدل مع الضباب على الجبال وهبات حارة بين الحين والآخر.

طقس الأيام المقبلة: مشمس يتحوّل الى صافٍ مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس، وسوف تلامس 33 درجة ساحلاً و 35-34 درجة بقاعاً في نهاية الاسبوع الحالي.

الحرارة على الساحل يوم الاربعاء: 28 نهاراً و 23 ليلاً  
في البقاع: 29 نهاراً و 19 ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 17 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و  12 ليلاً
الرياح:  جنوبية غربية  سرعتها 15 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1008hpa
الرطوبة: 80%
حالة البحر :  منخفض الموج حرارة المياه 27 درجة .

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