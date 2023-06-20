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لبنان

نائب عوني منزعج من تصرف زميله في الجلسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 01:15
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أبدى نائب في "تكتل لبنان القوي" إنزعاجه الشديد من تصرف زميله النائب سيزار ابي خليل الذي دفع بزملائه الى مغادرة الجلسة في أثناء تحدثه وتوجهه بسؤال الى الحكومة عن مصير الإنتخابات البلدية مما أثار حالة من البلبلة والفوضى داخل القاعة فرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري  الجلسة في أثناء حديث هذا النائب بعد فقدان النصاب .
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النائب الممتعض لفت الى أن طريقة تصرف زميله لا تليق بالزمالة وبحرية التعبير عن الرأي، ولو كان أبي خليل لديه تعليمات بمغادرة الجلسة بعد إقرار البندين المتعلقين بصرف الإعتمادات الإضافية للرواتب ". وقال "يبدو أن تصريحي عن الإنتخابات المبكرة لم يرق للبعض".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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