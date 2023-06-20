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لبنان

استعدادات متسارعة لفتح "القنصلية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 01:30
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لفت مصدر مقرب من دبلوماسي سعودي يقطن في لبنان الى "أن الدبلوماسية السعودية تسرع في إنهاء الأعمال في القنصلية السعودية في دمشق، بإنتظار الضوء الأخضر لإفتتاحها في إحتفالٍ رسمي".
ولفت المصدر الى "ان لا عراقيل لوجستية او سياسية تعيق هذه الخطوة التي لن يكون الإعلان عنها بعيدا بعدما بدأ الإتفاق السعودي- الإيراني ينفذ بطريقة سلسة، وبعد القمة العربية في السعودية والتي حضرها الرئيس  بشار الأسد .
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وقال "ان المساعدة السورية في تحرير المخطوف السعودي اخيرا في لبنان كانت بادرة حسن نية من النظام السوري تجاه المملكة".

المصدر: لبنان 24

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