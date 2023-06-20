الدولار "يُسيّطر"... هذا ما يجري في سوق العقارات مؤخراً!



يُعتبر سوق العقارات في لبنان واحداً من القطاعات التي تضررت بفعل الازمة الاقتصادية التي ما زالت مستمرة حتى اليوم. ومنذ العام 2019، مرّت العقارات بأكثر من مرحلة وأكثر من طريقة تحكمت بعملية البيع والشراء الخاصة بها.

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في هذا الاطار، أكد خبير عقاري لـ" لبنان 24" ان "سوق العقارات، وتحديداً عملية شراء الشقق السكنية تخطت بشكل كبير الازمة التي مرّت بها، فالأسعار وبعد فترة طويلة من الجمود عادت لتأخذ بعدها الطبيعي، اذ باتت تُسعر الشقق اليوم بالدولار الأميركي "الفريش" حصراً من دون اللجوء الى الشيكات المصرفية او اي دفعات بالليرة اللبنانية".

وأضاف "لعب الاغتراب اللبناني دوراً مهما في اعادة التوازن الى القطاع، كما شكلت الشركات الخاصة في لبنان التي صححت رواتب موظفيهيا نقطة انطلاق اساسية لدوزنة سوق بيع الشقق في لبنان".

ورأى " ان الطلب على الشقق السكنية خلال هذه الفترة يزداد بوتيرة مرتفعة، لدرجة انه اذا أردت البحث عن شقة في المناطق السكنية الشائعة ستجد من النادر جدا بروز لافتة مكتوب عليها للبيع ومرفوعة على مبنى سكنيّ".

وختم معتبراً ان "على المواطن اللبناني الراغب في شراء شقة سكنية ان ينتظر حتى نهاية موسم الصيف وعودة المغتربين الى ديارهم، فاصحاب الشقق يعوّلون عليهم لبيع عقاراتهم بأسعار مقبولة خلال فترة وجودهم في لبنان".