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لبنان

مشروع مشترك بين مرجع روحي ماروني وشخصية سنيّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 02:15
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يقول مرجع روحي ماروني، في كواليسه، أنّه "يستعدّ في المرحلة المقبلة لإعلان مشروع سياسي وإجتماعي مشترك مع شخصيّة سنيّة بارزة بانتظار وضع التعديلات اللازمة على فريق عمله"، حيث يشدّد المرجع التعويل على أنّ "شريكه يملك التصوّر الإنقاذي للبنان ومُصرّ على الإستمرار معه حتى النهاية".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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