عودة الحديث عن ترشيح رجل أعمال لبناني

أُعيدَ مع نهاية الأسبوع الأخير التداول في أوساط صرح روحي بإسم رجل أعمال لبناني بارز في أميركا لرئاسة الجمهورية، على اعتبار أنّه يشكّل حالة توافقية بين الأفرقاء المسيحيين في حال وصلت الأمور إلى أفق مسدود.

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