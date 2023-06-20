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لبنان

التخوف من انعكاسات التصعيد مستمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2023 | 03:15
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تخوفت مصادر مطلعة من ان تؤدي التطورات الميدانية التي حصلت في جنين في الضفة الغربية الى تصعيد مماثل بين اسرائيل و"حزب الله" في لبنان خصوصا في ظل التوترات الحدودية.
وترى المصادر ان تحميل تل ابيب ايران و "حزب الله" جزءا من المسؤولية عن العملية والكمين الذي استهدف آلية تابعة للجيش الإسرائيلي يوحي بوجود احتمال للتصعيد الامني او العسكري.
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وتعتبر المصادر ان رفض تل ابيب للتطورات الإيجابية على صعيد عودة واشنطن إلى التسوية النووية مع إيران، سيكون دافعاً أساسياً للقيام بخطوات تصعيدية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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