لقاءات باسيل "باهتة"

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وصفت مصادر مطلعة اللقاءات التي عقدها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في قطر خلال زيارته الاخيرة اليها بالباهتة، اذ ان الرجل لم يعقد اي اجتماع رفيع المستوى.وتقول المصادر ان باسيل كان يرغب بأن يحصل على دفع اقليمي من خلال إظهار علاقته المتينة بقطر، ولمعرفة طبيعة التطورات الاقليمية التي تتسارع بين السعودية وسوريا وفرنسا.وتؤكد المصادر ان باسيل فشل في مسعاه الى حد كبير، لذلك بات ملموساً تراجع خطابه التصعيدي ضد حليفه السابق "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله.ش