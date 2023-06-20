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لبنان

عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة... هذا ما حلّ بأفرادها

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:35
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد أن كَثُرت عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة، ونتيجة المتابعة الميدانية التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء والمواسير النحاسية من غرف الكهرباء في بلدة بسوس والمناطق المجاورة.
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على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:

-    خ. خ. (من مواليد العام ۲۰۰۳، سوري)

-    م. ص. (من مواليد العام ۲۰۰۳، سوري)

-    ا. خ. (من مواليد العام ٢٠٠٤، سوري)

أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم في داخل بؤرة خردة في مدينة عاليه، في أثناء محاولتهم بيع كميّة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، وقد تمّ ضبطها وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ أكثر من /40/ عملية سرقة أسلاك كهربائية من مناطق بسوس وعاليه والبقاع، وأنهم كانوا يبيعون المسروقات في "بؤَر الخردة" في عدّة مناطق.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.
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