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لبنان

بعد ارتفاعه أمس.. على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 03:30
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يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 93300 - 93400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الإثنين على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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