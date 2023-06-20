بعد ارتفاعه أمس.. على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Advertisement

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 93300 - 93400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الإثنين على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.